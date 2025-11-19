В Омске на въезде со стороны Русско-Полянского тракта заработал новый светофор

Всего в этом году в Омске запланировано шесть новых светофорных объектов. Ранее светофоры уже появились на Мельничной и 1-й и 2-й Казахстанских, на перекрёстке Вавилова и Кемеровской, на Новокирпичной у остановки «Мини-рынок» и на Краснознамённой — Донецкой. Все они установлены в местах с высокой аварийностью.