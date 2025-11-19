В Омске на въезде со стороны Русско-Полянского тракта заработал новый светофор

На въезде в Омск со стороны Русско-Полянского тракта заработал новый светофор. Он регулирует движение на пересечении с выездом из посёлка Мелиораторов. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
«Уважаемые автомобилисты, обращаю ваше внимание, что на въезде в Омск со стороны Русско-Полянского тракта теперь установлен светофор», — написал он в своих соцсетях.
Установка светофора проходила в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Работы обошлись примерно в 7 миллионов рублей. Подрядчик не только смонтировал оборудование, но и благоустроил прилегающую территорию.
Параллельно светофор монтируют на Космическом проспекте. Там уже уложили асфальт, оборудовали пешеходные переходы и тротуары. Сейчас устанавливают навесное оборудование и дорожные знаки. Стоимость контракта — более 4 миллионов рублей. О каком именно месте проспекта, мэр не уточнил. Возможно, имеется в виду реконструкция существующего светофора на остановке «Столовая».
Всего в этом году в Омске запланировано шесть новых светофорных объектов. Ранее светофоры уже появились на Мельничной и 1-й и 2-й Казахстанских, на перекрёстке Вавилова и Кемеровской, на Новокирпичной у остановки «Мини-рынок» и на Краснознамённой — Донецкой. Все они установлены в местах с высокой аварийностью.