Объяснено, какие риски несут российские геймеры, играя в S.T.A.L.K.E.R

После включения украинской студии GSC Game World (признана нежелательной организацией в РФ) — разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки» — в список нежелательных организаций для российских игроков появились юридические риски. Об этом сообщили опрошенные РБК юристы.
По данным Генпрокуратуры, компания признана нежелательной 18 ноября. Ведомство заявило, что студия собирает средства для ВСУ, распространяет материалы, дискредитирующие Россию, и формирует её образ как «государства-агрессора».
Юристы предупреждают: покупка продукции GSC может быть расценена как участие в финансировании экстремистской или террористической деятельности. Адвокат Сергей Егоров отметил, что если разработчик публично заявляет о поддержке украинской армии, то приобретение его игр может трактоваться как осознанное перечисление средств ВСУ. За финансирование терроризма предусмотрено до 20 лет лишения свободы, за экстремизм — до восьми.
При этом сам факт игры не образует правонарушения, уточнил Егоров. Однако он рекомендует воздерживаться от покупки любых платных опций, если такая возможность остаётся.
Адвокат Артём Яблоков добавил, что понятие «участие в деятельности» законодательно не определено и может толковаться широко. Рассказы об успехах в играх GSC, стримы, публикации видеоконтента и использование атрибутики способны попасть под статью о пропаганде нежелательной организации. В таком случае может последовать административный штраф до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении — уголовное дело по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.
По словам экспертов, риски касаются и распространения материалов GSC. Если игра будет признана содержащей экстремистские элементы, ответственность грозит уже за её распространение. Продажа копий и ключей в таком случае станет предметом отдельного контроля. Ожидается, что в России доступ к S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет ограничен.
Отмечается, что сама GSC с начала конфликта запретила пользователям из России покупать свои игры. Поэтому потенциальные проблемы могут возникнуть у тех, кто приобретал продукцию через иностранные аккаунты или получил предзаказ до начала боевых действий. Покупка ключей на сторонних площадках остаётся в «серой зоне» и будет зависеть от трактовки следственных органов.
Ранее в Госдуме предположили, что продукцию студии снимут с продажи. Игрокам рекомендуют отказаться от её использования, чтобы избежать возможных последствий.
