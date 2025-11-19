Объяснено, какие риски несут российские геймеры, играя в S.T.A.L.K.E.R

Адвокат Артём Яблоков добавил, что понятие «участие в деятельности» законодательно не определено и может толковаться широко. Рассказы об успехах в играх GSC, стримы, публикации видеоконтента и использование атрибутики способны попасть под статью о пропаганде нежелательной организации. В таком случае может последовать административный штраф до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении — уголовное дело по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.