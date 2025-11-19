Тюменцы не могут вылететь в ХМАО

Рейс задержан по техническим причинам.
В Тюмени на семь часов задерживается вылет рейса авиакомпании «ЮТэйр» в Сургут. Информация размещена на электронном табло аэропорта Рощино.
«Рейс Тюмень — Сургут, номер рейса UT 9818. Плановое время вылета — 08:00. Расчетное время — 15:00», — говорится в сообщении.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию, ответ ожидается. Ранее сообщалось о задержке рейса в Тюмень из Дубая.
Обновлено.
Уральская транспортная прокуратура пояснила в своем telegram-канале, что рейс задержан по техническим причинам. На перелет зарегистрировано 126 пассажиров.