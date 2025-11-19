Волгоград временно сменил название на Сталинград

В первый раз Зюганов предложил вернуть Волгограду его историческое название 23 июня. По словам политика, весь мир знает это название как символ непоколебимости и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. Глава коммунистической фракции допустил, что в ближайшее время название «Волгоград» останется только в документах.