Экстренные службы не могут добраться до жителей села: Бастрыкин поручил доложить о разрушающейся дороге в Башкирии

Бастрыкин потребовал доклад о разрушающейся дороге в башкирском селе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего состояния дорожной инфраструктуры в башкирском селе Денискино. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

По данным СКР, на протяжении нескольких лет автомобильная дорога на улице Подгорной находится в аварийном состоянии: отсутствует асфальтовое покрытие, грунтовое полотно регулярно размывается осадками, образовались многочисленные ямы и колеи. Из-за этого проезд транспорта, включая автомобили экстренных служб, стал невозможен. Множество обращений граждан в компетентные органы не принесли каких-либо результатов.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин затребовал у главы Следкома Башкирии Владимира Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

