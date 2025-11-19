В Керчи планируют реконструировать морской терминал «Камыш-Бурун»

Также в среду стало известно, что грузовой пункт пропуска через государственную границу России будет оборудован в морском порту Мариуполя Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. В настоящее время суда готовы принимать 12 грузовых причалов.