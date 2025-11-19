Ричмонд
В Керчи планируют реконструировать морской терминал «Камыш-Бурун»

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В морском порту Керчи реконструируют терминал «Камыш-Бурун». До 2030 года планируют построить новую и обновить старую инфраструктуру. Об этом сказано на официальной странице Росморречфлота.

Соглашение о реконструкции подписали на XIX Международном форуме и выставке «Транспорт России» гендиректор «Росморпорт» Сергей Пылин и и.о. директора «Керченского морского торгового порта» Алексей Чередниченко.

«В рамках реконструкции терминала “Камыш-Бурун” в морском порту Керчь в Крыму планируется строительство новой и обновление старой инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Концепцию проекта и будущее назначение модернизированного терминала предстоит определить Керченскому морскому торговому порту, выступающему инвестором проекта, уточнили специалисты.

«Росморпорт» окажет содействие при обеспечении безопасности мореплавания в районе строительства объекта и при необходимости проведет дноуглубительные работы. По расчетам специалистов, реконструкция терминала позволит значительно увеличить мощность порта, количество судозаходов, а также создать новые рабочие места.

«Завершить реконструкцию терминала “Камыш-Бурун” в морском порту Керчь планируют до 2030 года», — добавили в сообщении.

Также в среду стало известно, что грузовой пункт пропуска через государственную границу России будет оборудован в морском порту Мариуполя Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. В настоящее время суда готовы принимать 12 грузовых причалов.