Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 63 тыс. россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО

МИНСК, 19 ноя — Sputnik. Механизм союзного ОСАГО востребован как гражданами России, так и гражданами Беларуси, сообщила журналистам член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Марина Ленчевская, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«На 30 июня количество граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, которые заключили подобные договоры, было около 23 тысяч. На 31 октября текущего года — уже более 63 тысяч», — добавила Ленчевская.

Она подчеркнула, что люди ездят в Россию из Беларуси и в обратном направлении с разными целями: это и туризм, и рабочие поездки.

Ленчевская пояснила, что Комиссия Парламентского собрания по законодательству и регламенту обсуждают на заседании в среду то, как работает система данного страхования.

Союзное ОСАГО было введено 23 апреля 2025 года. В Беларуси для этого был подписан указ № 108 «О страховании». В нем также было прописано, что полис «Синяя карта» для поездок в Россию на авто отвязывается от евро. Ставки устанавливаются в белорусских рублях и зависят от базовой величины.

Появилась и возможность заключать союзный договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Он действует и в Беларуси, и в России. Причем введены специальные тарифы на ряд автомобилей российского и советского производства, которые выпущены до 1 июля 2025 года.