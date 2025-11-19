Более 63 тыс. россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО

«На 30 июня количество граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, которые заключили подобные договоры, было около 23 тысяч. На 31 октября текущего года — уже более 63 тысяч», — добавила Ленчевская.
Она подчеркнула, что люди ездят в Россию из Беларуси и в обратном направлении с разными целями: это и туризм, и рабочие поездки.
Ленчевская пояснила, что Комиссия Парламентского собрания по законодательству и регламенту обсуждают на заседании в среду то, как работает система данного страхования.
Союзное ОСАГО было введено 23 апреля 2025 года. В Беларуси для этого был подписан указ № 108 «О страховании». В нем также было прописано, что полис «Синяя карта» для поездок в Россию на авто отвязывается от евро. Ставки устанавливаются в белорусских рублях и зависят от базовой величины.
Появилась и возможность заключать союзный договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Он действует и в Беларуси, и в России. Причем введены специальные тарифы на ряд автомобилей российского и советского производства, которые выпущены до 1 июля 2025 года.