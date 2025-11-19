Более 63 тыс. россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО

Союзное ОСАГО было введено 23 апреля 2025 года. В Беларуси для этого был подписан указ № 108 «О страховании». В нем также было прописано, что полис «Синяя карта» для поездок в Россию на авто отвязывается от евро. Ставки устанавливаются в белорусских рублях и зависят от базовой величины.