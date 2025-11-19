Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам

Программа мероприятия зависит от времени остановки. Во Владивостоке праздничный поезд находился с 9.45 (2.45 мск) до 16.06 (9.06 мск). По билетам маленьким гостям и их родителям предоставлялась возможность посетить передвижную резиденцию и кукольный театр, а для всех желающих была представлена анимационная программа у поезда Деда Мороза.