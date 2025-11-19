Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Поезд Деда Мороза начал путешествие по 70 городам, 10 из них на Дальнем Востоке, стартовав из Владивостока, гостей ожидала праздничная программа мероприятия, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Волшебный состав в этом сезоне сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января нового 2026 года.
Программа мероприятия зависит от времени остановки. Во Владивостоке праздничный поезд находился с 9.45 (2.45 мск) до 16.06 (9.06 мск). По билетам маленьким гостям и их родителям предоставлялась возможность посетить передвижную резиденцию и кукольный театр, а для всех желающих была представлена анимационная программа у поезда Деда Мороза.
Дед Мороз поздравил детей и взрослых с наступающим 2026-м годом, провел с ними запоминающийся день, попрощался с каждым гостем и отправился со своей резиденцией по другим городам России.
Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.