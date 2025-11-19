Самарцы поддержали строительство многоэтажных домов у Губернского рынка

Проект вынесли на публичные слушания. Через сайт городской администрации поступило 72 мнения. Большинство высказалось в поддержку проекта. Самарцы считают, что новые дома не нарушат архитектурный облик сложившейся застройки, а может даже, и улучшат его. Были и отрицательные мнения. Противники проекта указывали на то, что стройка может привести к отсутствию парковочных мест и увеличить нагрузку на коммунальные системы. Однако таких оказалось в меньшинстве.