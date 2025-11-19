Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцы поддержали строительство многоэтажных домов у Губернского рынка

Мэрия Самары опубликовала результаты публичных слушаний о высотной застройке участка в районе Губернского рынка.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре прошли публичные слушания по поводу застройки участка в районе Губернского рынка. Там хотят возвести дома высотой в 3−8 этажей. Большинство тех, кто принял участие в обсуждении проекта, поддержали его. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Ранее в мэрию Самары обратилось ООО «РСУ-10». Компания попросила дать добро на условно разрешенный вид использования участка площадью 3 349 кв. м, который расположен в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Никитинской. Она намерена возвести здесь многоэтажные дома.

Проект вынесли на публичные слушания. Через сайт городской администрации поступило 72 мнения. Большинство высказалось в поддержку проекта. Самарцы считают, что новые дома не нарушат архитектурный облик сложившейся застройки, а может даже, и улучшат его. Были и отрицательные мнения. Противники проекта указывали на то, что стройка может привести к отсутствию парковочных мест и увеличить нагрузку на коммунальные системы. Однако таких оказалось в меньшинстве.