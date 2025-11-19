В Омске решили не ограничиваться одним «Меценатом года»

Депутаты Омского горсовета в ходе пленарного заседания, состоявшегося в среду, 19 ноября 2025 года, согласовали изменения в порядок присвоения звания «Меценат года». В частности, отныне звание могут ежегодно получать до трех предпринимателей, готовых вкладывать собственные средства в развитие социальной инфраструктуры Омска. Ранее звание и его атрибуты (нагрудный знак и внесение имени в специальную книгу) мог получить лишь один меценат.
«Ранее один человек или одна организация имели право быть “Меценатом года”, но сейчас мы видим, что меценатство в городе Омске развивается достаточно серьезно, поэтому принято решение, что теперь не более чем трем может присваиваться такое звание», — отметил председатель Омского горсовета Владимир Корбут.
Он напомнил, что трижды получивший звание может стать почетным гражданином города Омска.
Напомним, впервые «Мецената года» выбирали в 2022 году. На данный момент обладателей звания в Омске двое: Шамил Шихмирзаев (ООО «Промстройкомплект») и директор компании «Стройбетон» Александр Сасин (два года подряд).