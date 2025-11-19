В Омске решили не ограничиваться одним «Меценатом года»

«Ранее один человек или одна организация имели право быть “Меценатом года”, но сейчас мы видим, что меценатство в городе Омске развивается достаточно серьезно, поэтому принято решение, что теперь не более чем трем может присваиваться такое звание», — отметил председатель Омского горсовета Владимир Корбут.