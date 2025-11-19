В образовательных учреждениях Поморья началась Неделя правовых знаний

Неделя правовых знаний проходит с 17 по 23 ноября в образовательных учреждениях Архангельской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
В течение недели будут организованы тематические лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы, посвященные различным аспектам права. Также ребята напишут правовой диктант для обучающихся «Не ведись!». Правовые волонтеры проведут акции, а для специалистов органов и учреждений системы профилактики пройдет онлайн-лекция «Геймерство и буллинг как основа зарождения скулшутинга». Кроме того, запланированы встречи с представителями правоохранительных органов, юристами, адвокатами и нотариусами.
«Целью Недели правовых знаний является формирование у молодежи устойчивых знаний о Конституции Российской Федерации, основных правах и обязанностях граждан, а также о механизмах защиты своих прав в различных жизненных ситуациях. Особое внимание будет уделено вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и ответственности за их совершение», — отметила консультант отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Архангельской области Татьяна Ипатова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.