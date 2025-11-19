В образовательных учреждениях Поморья началась Неделя правовых знаний

В течение недели будут организованы тематические лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы, посвященные различным аспектам права. Также ребята напишут правовой диктант для обучающихся «Не ведись!». Правовые волонтеры проведут акции, а для специалистов органов и учреждений системы профилактики пройдет онлайн-лекция «Геймерство и буллинг как основа зарождения скулшутинга». Кроме того, запланированы встречи с представителями правоохранительных органов, юристами, адвокатами и нотариусами.