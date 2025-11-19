Новосибирцы массово полюбили азиатскую кухню

Об этом сообщили на форуме «Дни ритейла в Сибири». Покупатели активно скупают кимчи, гёдза и другие экзотические товары.
По словам исполнительного директора компании «Нильсен» Константина Локтева, это один из самых заметных трендов 2025 года. Цифры подтверждают это: в то время как продажи обычных пельменей выросли всего на 2,5%, азиатские гёдза — на 15%, корейское кимчи показало взрывной рост на 690%.
Эксперт отметил, что если раньше интерес к азиатской кухне ограничивался ресторанами, то теперь он сместился в обычные магазины. Тем не менее аналитики пока не берутся судить, надолго ли сохранится эта тенденция.
Параллельно с азиатским трендом растёт спрос на функциональное питание с повышенным содержанием протеина и продукты категории «без» — без сахара, лактозы или алкоголя. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирской области вновь выросла стоимость продуктового набора.