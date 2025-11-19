Ричмонд
Роспотребнадзор оценил качество водопроводной воды в Свердловской области

Всего специалисты провели с начала года 695 проверок.

В Свердловской области по итогам девяти месяцев 2025 года 88,4% водопроводной воды соответствует по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По микробиологическим показателям удовлетворительными признано 95,4% проб. А по паразитологическим — 99,8%.

Всего с начала года специалисты ведомства провели 695 контрольных надзорных мероприятий. На нарушителей наложили 183 штрафа почти на два миллиона рублей.

Кроме того, виновным вынесли 21 предупреждение. А также подали 11 исков в суд с требованием обязать ответчиков соблюдать санитарное законодательство.