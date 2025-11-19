В Карелии закупили 42 дрона для защиты лесов

Республика Карелия приобрела 42 дрона для защиты лесов в текущем году по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в пресс-службе главы и администрации региона.
С помощью дронов проводится мониторинг лесопожарной обстановки и государственный лесной контроль. Специалисты отмечают, что беспилотные авиасистемы незаменимы при обследовании труднодоступных территорий.
Сотрудники минприроды республики, лесничеств и центра охраны лесов уже прошли необходимое обучение для управления БАС. Планируемая высота взлетов не превышает 100 метров, их используют исключительно на территории лесного фонда при выезде на пожар, для осмотра лесосек и обнаружения незаконных рубок.
В этом году с помощью дронов были обнаружены лесные пожары на территории Беломорского центрального лесничества. Это позволило грамотно распределить силы и средства, задействованные в тушении возгорания, не допустив бесконтрольного распространения огня.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.