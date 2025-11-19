В Омской области подростки устроили поджог на железной дороге по заказу из соцсетей

По данным следствия, в декабре 2024 года подростки — двое 16-летних и один 15-летний — за вознаграждение по заданию неизвестного из соцсетей подожгли три релейных шкафа на участке между станциями Кормиловка и Калачинск. Это повлекло задержку движения поездов и нанесло ущерб свыше 180 тысяч рублей.