В Омской области подростки устроили поджог на железной дороге по заказу из соцсетей

Инцидент произошёл ещё в 2024 году.

Источник: Om1 Омск

Вынесен приговор трём подросткам из Калачинского района, устроившим поджог на железной дороге. Их признали виновными в совершении теракта — об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным следствия, в декабре 2024 года подростки — двое 16-летних и один 15-летний — за вознаграждение по заданию неизвестного из соцсетей подожгли три релейных шкафа на участке между станциями Кормиловка и Калачинск. Это повлекло задержку движения поездов и нанесло ущерб свыше 180 тысяч рублей.

Суд назначил одному из фигурантов 6 лет 8 месяцев в воспитательной колонии, двоим другим — по 6 лет 6 месяцев. Также суд обязал их и их родителей возместить ущерб РЖД.

Инцидент квалифицирован по статье 205 УК РФ — террористический акт.