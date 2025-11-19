В Омской области подростки устроили поджог на железной дороге по заказу из соцсетей

Вынесен приговор трём подросткам из Калачинского района, устроившим поджог на железной дороге. Их признали виновными в совершении теракта — об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным следствия, в декабре 2024 года подростки — двое 16-летних и один 15-летний — за вознаграждение по заданию неизвестного из соцсетей подожгли три релейных шкафа на участке между станциями Кормиловка и Калачинск. Это повлекло задержку движения поездов и нанесло ущерб свыше 180 тысяч рублей.
Суд назначил одному из фигурантов 6 лет 8 месяцев в воспитательной колонии, двоим другим — по 6 лет 6 месяцев. Также суд обязал их и их родителей возместить ущерб РЖД.
Инцидент квалифицирован по статье 205 УК РФ — террористический акт.