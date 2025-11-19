Элеватор за 261,5 млн рублей выставили на продажу в промзоне Ростова

На территории заречной промзоны в Ростове-на-Дону решили продать зерновой элеватор, принадлежащий компании ООО «Южный Центр Агрогрупп». Информацию о реализации имущества опубликовали на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Всего на продажу выставили два лота. Первый — сам зерновой элеватор с производственными зданиями и оборудованием. Объект находится на пересечении улиц 1-й и 2-й Луговой в донской столице.
Второй лот — пять комнат в административно-торговом здании в Батайске. Помещения общей площадью 117,6 кв. метра находятся на пересечении улиц Максима Горького и Куйбышева. В этом случае начальная цена составляет 8,8 млн рублей.
Аукцион пройдет в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 22 декабря, торги назначили 25 декабря 2025 года. Для допуска необходимо будет внести задаток. Победителем станет участник, предложивший самую высокую цену.
Добавим, компанию-собственника признали банкротом по решению Арбитражного суда Ростовской области. Следующее судебное заседание запланировано на 2 декабря 2025 года.
