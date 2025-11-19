В Калининграде снимут исторический сериал о послевоенной жизни

В Калининграде снимут исторический сериал о послевоенной городской жизни. Работа над картиной, название которой держится в секрете, стартует уже в начале декабря.
«Мы приступаем к съемкам нового, остросюжетного, исторического сериала сюжет которого будет разворачиваться в послевоенном Калининграде», — говорится в сообщении в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» в «ВКонтакте».
Впереди — кастинги и набор актеров массовки.
Съемки будут проходить в Калининграде и области. Деталей сюжета не раскрывают.