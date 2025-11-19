Ричмонд
В Калининграде снимут исторический сериал о послевоенной жизни

Скоро организаторы начнут отбор актеров для массовых сцен.

В Калининграде снимут исторический сериал о послевоенной городской жизни. Работа над картиной, название которой держится в секрете, стартует уже в начале декабря.

«Мы приступаем к съемкам нового, остросюжетного, исторического сериала сюжет которого будет разворачиваться в послевоенном Калининграде», — говорится в сообщении в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» в «ВКонтакте».

Впереди — кастинги и набор актеров массовки.

Съемки будут проходить в Калининграде и области. Деталей сюжета не раскрывают.