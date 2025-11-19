«Дайте мне другую сумку!»: как покупка за 57 тысяч обернулась штрафом в 271 тысячу

Неудачная покупка сумки обернулась для компании серьезными финансовыми потерями. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное ГУФССП, жительница города Маркса приобрела аксессуар за 57 тысяч рублей, но он быстро пришел в негодность: покрытие повреждено, подкладка порвана.