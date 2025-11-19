«Дайте мне другую сумку!»: как покупка за 57 тысяч обернулась штрафом в 271 тысячу

Неудачная покупка сумки обернулась для компании серьезными финансовыми потерями. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное ГУФССП, жительница города Маркса приобрела аксессуар за 57 тысяч рублей, но он быстро пришел в негодность: покрытие повреждено, подкладка порвана.
— Когда продавец отказался менять бракованный товар, женщина обратилась в суд. Компанию обязали выплатить 271 тысячу рублей, включив в эту сумму компенсацию морального вреда, штраф и судебные издержки — в пять раз больше первоначальной стоимости сумки, — пишут журналисты.
Так как продавец добровольно платить отказался, к делу подключились судебные приставы. Они арестовали счета компании и взыскали всю причитающуюся сумму в пользу покупательницы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ школьник оскорбил учителя на уроке.