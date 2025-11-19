Крупное облако солнечной плазмы снова ударит по объекту 3I/ATLAS 21 ноября

Ранее 3I/ATLAS уже подвергался серии сильных ударов солнечной плазмы, когда пролетал почти точно за Солнцем. «В связи с тем, что в настоящий момент имеется возможность наблюдать 3I/ATLAS с Земли, есть шанс что последствия удара по объекту нового облака плазмы на этот раз удастся увидеть непосредственно. Впрочем, рассчитывать на это с большой уверенностью не приходится — небесное тело все еще наблюдается с очень низким разрешением», — уточняется в сообщении.