Мыши и крысы в ЗКО спровоцировали рост опасного заболевания

В Западно-Казахстанской области за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 22 подтвержденных случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Для сравнения: за такой же период прошлого года было выявлено лишь 2 случая. Рост заболеваемости более чем в 10 раз, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО, большинство случаев зафиксировано в Бурлинском районе — 8 заболевших. В Байтерекском районе — 6 случаев, в Теректинском — 2, еще 6 заболевших выявлено в Уральске.

«Эпидемиологическое расследование показало, что все пациенты имели контакт с грызунами или находились в условиях повышенного риска: выезжали на рыбалку, занимались сенокосом и другими сельскохозяйственными работами», — сообщили санврачи.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — это острое вирусное заболевание, вызываемое хантавирусами, которое поражает мелкие сосуды, вызывает интоксикацию и приводит к поражению почек.

Заражение происходит от грызунов (например, полевых мышей) воздушно-пылевым путем при вдыхании пыли, содержащей их выделения, а также через загрязненную пищу или воду. Симптомы включают высокую температуру, лихорадку, интоксикацию, геморрагическую сыпь, боли в пояснице и развитие острой почечной недостаточности.

Между тем жители целого микрорайона Уральска жалуются на нашествие мышей и крыс. Люди говорят, что с наступлением холодов подвалы многоэтажных домов заполнили грызуны, а мусорные контейнеры стали излюбленным местом их обитания.

Жители все чаще обращаются в специализированные службы для проведения дератизации, но отмечают: эффект от обработки недолговечен, а в случае с крысами практически незаметен.

«Мыши сейчас буквально везде — в подвалах, на детских площадках, возле контейнеров. Похолодало, вот они и бегут туда, где теплее. Конечно, страшно: это ведь переносчики различных заболеваний. Особенно тревожно за детей. И если с мышами еще как-то можно справиться, то крысы — совсем другая история. Они большие, голодные и совершенно не боятся людей», — рассказывают жители 10-го микрорайона Уральска.

К слову, этот микрорайон расположен на окраине города.

Санврачи напоминают, что вирус передается преимущественно через вдыхание пыли, загрязненной выделениями грызунов.

Для профилактики рекомендуется:

использовать респиратор при работе с сеном, зерном и в пыльных помещениях, где могут находиться грызуны; избегать употребления продуктов, которые могли быть заражены; проводить своевременные дератизационные мероприятия. Эта работа должна обеспечиваться местными исполнительными органами.

Специалисты подчеркивают: при первых признаках заболевания — повышении температуры, головной боли, слабости — необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Что касается жителей 10-го микрорайона, то санврачи отметили, что массовых жалоб от людей не поступало.