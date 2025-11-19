Мыши и крысы в ЗКО спровоцировали рост опасного заболевания

«Мыши сейчас буквально везде — в подвалах, на детских площадках, возле контейнеров. Похолодало, вот они и бегут туда, где теплее. Конечно, страшно: это ведь переносчики различных заболеваний. Особенно тревожно за детей. И если с мышами еще как-то можно справиться, то крысы — совсем другая история. Они большие, голодные и совершенно не боятся людей», — рассказывают жители 10-го микрорайона Уральска.