Будет ли ажиотажный рост цен на продукты перед Новым годом

«Я не думаю, что на Новый год будет какой-то ажиотажный рост цен. Стандартный, определенный рост цен будет под Новый год, но ажиотажного не будет», — сказал Жумангарин.
По его мнению, в прошлом году сильного роста цен перед Новым годом не было, и власти ожидают, что предпраздничные недели в этом году пройдут также.
«В прошлом году достаточно спокойно период новогодних праздников прошел. Надеемся, и в этом году также будет. Мы особо сильно не тормозили цены на продукты питания, дали возможность фермерам заработать, несмотря на большую критику. То есть меры жесткого регулирования не применяли», — сказал он.
Вице-премьер добавил, что поручил правительству разобраться в механизмах ценообразования по нескольким продуктам, в том числе — помидорам и огурцам.
«Цена по какой-то части продуктов постоянно растет. Это удивительно. Я исхожу из того, что, возможно, есть какие-то спекулятивные факторы… Я такое поручение дал, там пять-шесть товаров, разобраться в механизмах ценообразования. Если увидим, что там есть спекулятивная составляющая, которая давит на рынок, мы тогда будем жестко регулировать эти товары», — отметил вице-премьер.
По словам Жумангарина, власти сейчас также рассматривают вопрос расширения списка социально значимых продуктов питания. Сейчас в перечень СЗПТ входят 19 товаров.
По словам вице-премьера, значительное подорожание наблюдается по товарам, не входящим в перечень социально значимых: это огурцы, помидоры, различные виды мяса. В то же время цены на социально значимые продукты остаются стабильными.