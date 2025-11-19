Будет ли ажиотажный рост цен на продукты перед Новым годом

«Цена по какой-то части продуктов постоянно растет. Это удивительно. Я исхожу из того, что, возможно, есть какие-то спекулятивные факторы… Я такое поручение дал, там пять-шесть товаров, разобраться в механизмах ценообразования. Если увидим, что там есть спекулятивная составляющая, которая давит на рынок, мы тогда будем жестко регулировать эти товары», — отметил вице-премьер.