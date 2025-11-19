Мингорсовет сказал, за счет чего ускорится строительство метро в Минске. Подробности сообщил глава Минского городского совета Артем Цуран во время встречи с трудовым коллективом ООО «Гастелловское». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Цуран отметил, что было решено после зеленой Зеленолужской линии метро, которая сейчас строится, начать строительство четвертой коричневой линии. Она окажется кольцевой (подробнее мы писали здесь). По его словам, планируется, что строительные работы в метро по срокам будут вестись в разы быстрее, чем сейчас.
— Прежде всего потому, что уже с начала 2026 года станут использоваться два тоннелепроходческих щита, — уточнил глава Мингорсовета.
Тем временем на Автозаводской линии минского метро появятся новые поезда: «Системы противозажатия и обеззараживания воздуха, места для детских колясок».