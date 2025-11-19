Мингорсовет сказал, за счет чего ускорится строительство метро в Минске

Цуран отметил, что было решено после зеленой Зеленолужской линии метро, которая сейчас строится, начать строительство четвертой коричневой линии. Она окажется кольцевой (подробнее мы писали здесь). По его словам, планируется, что строительные работы в метро по срокам будут вестись в разы быстрее, чем сейчас.