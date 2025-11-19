В Орске Оренбургской области прошел карьерный квиз для учащихся техникума

Карьерный квиз состоялся в кадровом центре города Орска Оренбургской области для учащихся Орского нефтяного техникума по направлению «Банковское дело». Профориентационная работа — одна из задач национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Квиз позволяет в игровой форме оценить уровень подготовки, выявить сильные стороны участников и мотивировать к дальнейшему развитию. Главный специалист по работе с молодежью банка ВТБ проверил знания учащихся техникума в области банковского дела, экономики и финансов.
Также они смогли пообщаться с представителями банка и задать интересующие вопросы о возможностях карьерного роста. Специалисты рассказали о корпоративной культуре, проектах, в которых участвуют молодые сотрудники, и о том, какие качества ценятся в команде ВТБ.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.