Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жуткое ДТП в Башкирии: «Китаец» сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе

В Башкирии Chery Tiggo сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 19 ноября, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, авария произошла на улице Салавата Юлаева.

Согласно предварительной информации, 34-летний водитель Chery Tiggo сбил на мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу без светофора.

В результате ДТП 45-летний пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

— Подробности ДТП уточняются, — заявили в ГАИ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.