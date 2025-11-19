Жуткое ДТП в Башкирии: «Китаец» сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе

Сегодня утром, 19 ноября, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, авария произошла на улице Салавата Юлаева.
Согласно предварительной информации, 34-летний водитель Chery Tiggo сбил на мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу без светофора.
В результате ДТП 45-летний пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.
— Подробности ДТП уточняются, — заявили в ГАИ.
