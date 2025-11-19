В Перми разработали беспилотник для борьбы с обледенением линий электропередачи

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Беспилотник для борьбы с обледенением линий электропередачи (ЛЭП) разработали и запатентовали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Летательный аппарат самостоятельно может обрабатывать провода противообледенительной жидкостью, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые Пермского политеха впервые создали беспилотный летательный аппарат, который способен самостоятельно и с высокой точностью обрабатывать провода линий электропередачи противообледенительной жидкостью. Предложенная система позиционирования для борьбы с обледенением не имеет аналогов», — сообщили в ПНИПУ.
По словам ученых, традиционные методы борьбы с обледенением требуют значительных затрат, но не предотвращают саму проблему. Имеющиеся беспилотные аппараты, например, сельскохозяйственные дроны, не могут обеспечить необходимое позиционирование форсунки (распылителя жидкости) с точностью до сантиметров относительно линий электропередачи. Поэтому на практике крайне сложно наносить специальные составы на протяженные высоковольтные линии, расположенные на большой высоте.
Особенности нового беспилотника.
Разработанное устройство напоминает обычный квадрокоптер, но его корпус разделен на два отсека: верхний с системой управления, видеокамерой и насосом, и нижний, служащий резервуаром для жидкости. Главное отличие — интеллектуальная система позиционирования с метровым датчиком -длинным чувствительным стержнем, определяющим точное расположение провода и выполняющим роль «искусственного зрения».
«Процесс обработки начинается с получения метеопредупреждения об опасности обледенения. После заправки гидрофобным раствором оператор вручную подводит дрон к линии, ориентируя его с помощью видеокамеры так, чтобы датчик находился вблизи от линии. Затем система автоматически включает гидронасос и начинает движение вдоль линии, точно удерживая заданное расстояние. Распылительная форсунка, выведенная через боковую стенку корпуса, обеспечивает прицельное нанесение жидкости без потерь. При достижении следующей опоры аппарат останавливается и переключается в режим ручного управления для перехода на соседний провод», — рассказал доктор технических наук, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимир Модорский.
Как отмечают в вузе, разработка открывает новые возможности для профилактического обслуживания ЛЭП, позволяя перейти от ликвидации последствий обледенения к их предотвращению. «Такая обработка в разы экономичнее механической очистки и плавки льда током. При этом технология безопасна для работников и позволяет проводить обработку без прекращения подачи электроэнергии потребителям», — добавили в ПНИПУ.
На изобретение уже выдан патент. Работа была выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».