В Перми разработали беспилотник для борьбы с обледенением линий электропередачи

«Процесс обработки начинается с получения метеопредупреждения об опасности обледенения. После заправки гидрофобным раствором оператор вручную подводит дрон к линии, ориентируя его с помощью видеокамеры так, чтобы датчик находился вблизи от линии. Затем система автоматически включает гидронасос и начинает движение вдоль линии, точно удерживая заданное расстояние. Распылительная форсунка, выведенная через боковую стенку корпуса, обеспечивает прицельное нанесение жидкости без потерь. При достижении следующей опоры аппарат останавливается и переключается в режим ручного управления для перехода на соседний провод», — рассказал доктор технических наук, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимир Модорский.