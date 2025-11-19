Строительство нового аэропорта в Иркутске обсудили с Росавиацией

Строительство нового аэропорта в Иркутске обсудили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и глава Росавиации Дмитрий Ядров. В планах в 2027 году закончить проектирование будущего авиаузла. Вместе с этим власти проработают вопрос транспортной доступности объекта: варианты развития подъездных путей.
— Обновлять хотят не только воздушную гавань столицы региона. В Иркутской области работает сеть малых аэропортов, в нее входит Киренск, Ербогачен, Усть-Илимск, Усть-Кут. Их тоже хотят улучишь в рамках федеральных программ и проектов, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Росавиации.
Рассмотрели возможность создания единой структуры для управления аэропортами в регионе. В дополнение на встрече обсудили развитие беспилотников и участие Иркутской области в федеральном проекте «БАС».