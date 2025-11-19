Главу управления ГО и ЧС назначили в Усть-Донецком районе Ростовской области

Владимир Александрович ведет трудовую деятельность с 2006 года, а в структуре районной администрации работает с 2015 года. С 2019 по 2021 год был ведущим специалистом сектора ЖКХ и ГО и ЧС администрации Усть-Донецкого городского поселения, а в 2023—2024 годах занимал должность начальника отдела комплексной безопасности МКУ ФМЦ.