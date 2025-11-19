Акмолинские санврачи рассказали об эпидситуации в регионе на фоне сезонного роста инфекций

Наибольшая доля заболевших приходится на детей до 14 лет, при этом свыше 90 процентов из них не были привиты. Это, подчеркивают санврачи, главный фактор риска. Именно поэтому в регионе продолжается наверстывающая вакцинация детей до 18 лет и иммунизация среди контактных лиц. И самое важное, последний случай кори в области был зафиксирован в июле, и новые случаи с тех пор не выявляются. Такой длительный период без регистраций говорит о том, что меры сработали.