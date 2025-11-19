Что изменится в правилах выдачи ипотеки в Казахстане

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов подчеркнул важность правильного расчета общей кредитной нагрузки на человека. Он отметил, что предельная ставка по ипотечным кредитам сохраняется на уровне 25%, несмотря на повышение базовой ставки в октябре. Сулейменов объяснил, что это было сделано для сохранения маржинальности ипотечных продуктов в условиях повышения общей стоимости денег в экономике.
До 1 июля планируется разработать новую методологию, которая будет учитывать не только процентную ставку, но и другие факторы, такие как первоначальный взнос и срок кредита. Сулейменов привел пример, что риск невозврата кредита зависит от первоначального взноса и срока кредитования. Он также отметил, что для некоторых заемщиков, готовых внести значительный первоначальный взнос, ставка может быть снижена.
Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова поддержала предложенный подход, отметив, что увеличение первоначального взноса снижает долговую нагрузку и делает кредит более безопасным для граждан. Она также подчеркнула, что банки уже сейчас разрабатывают продукты, такие как сберегательные депозиты, для накопления первоначального взноса. Абылкасымова уверена, что новая методология будет стимулировать граждан делать больше первоначальный взнос и, соответственно, брать меньше кредита.