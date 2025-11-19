Что изменится в правилах выдачи ипотеки в Казахстане

До 1 июля планируется разработать новую методологию, которая будет учитывать не только процентную ставку, но и другие факторы, такие как первоначальный взнос и срок кредита. Сулейменов привел пример, что риск невозврата кредита зависит от первоначального взноса и срока кредитования. Он также отметил, что для некоторых заемщиков, готовых внести значительный первоначальный взнос, ставка может быть снижена.