Токаев дал поручения по дальнейшему укреплению правопорядка в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, реализации поставленных перед органами внутренних дел задач, в том числе об укоренении принципа «Закон и Порядок».
Как доложил Ержан Саденов, за 10 месяцев количество преступлений в стране сократилось на 5,3 тысячи. Отмечается снижение уровня всех основных видов преступлений, улучшена их раскрываемость.
Активно ведется борьба с правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений. Профилактическая работа позволила снизить число преступлений в быту на 8%, в том числе убийств — на 26%.
Согласно представленной Президенту информации, задержано 1391 разыскиваемое лицо, из них 138 — за рубежом. В ходе оперативных мероприятий не допущено в оборот свыше 30 тонн наркотиков, включая более одной тонны синтетических веществ. В рамках противодействия организованной преступности ликвидировано 185 преступных групп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям. В сфере противодействия интернет-мошенничеству ликвидировано 12 колл-центров, 7 из них — за границей. Заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге.
Главе государства было доложено о внедрении цифровых решений в сфере обеспечения дорожной безопасности и правопорядка. Так, с помощью дронов выявлено свыше 6 тыс., а посредством систем измерения средней скорости — более 190 тыс. нарушений правил дорожного движения. Комплекс принятых мер способствовал снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях на 9,4%, в том числе по вине пьяных водителей — на 24%.
С момента запуска мобильного сервиса «Закон и Порядок», интегрированного в Egov mobile и приложения ведущих банков страны, от граждан поступило свыше 32 тыс. обращений.
Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о мерах по противодействию экстремизму и обеспечению миграционного контроля.
По итогам встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.