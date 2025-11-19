Из-за недуга матери посадивший в поле лайнер пилот не приехал в омский суд

Экипаж далее при разбирательствах объяснял, что во время полета была обнаружена техническая неисправность лайнера, поэтому пилот выбрал вариант долететь в Новосибирск, где посадочная полоса шире, чем в Омске. Как известно, топлива не хватило, борт пришлось сажать в поле. Эксперты же по итогам анализа считают, что приземлить его без проблем можно было и в Омске. И решение лететь в Новосибирск было ошибочным.