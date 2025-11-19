Из-за недуга матери посадивший в поле лайнер пилот не приехал в омский суд

Во вторник, 19 ноября, в Омске в Центральном райсуде прошли предварительные слушания по делу о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. Это разбирательство против пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова.
Сам летчик на это заседание не явился, но участвовал здесь его адвокат Лев Галенников. Он и объяснил, что Белов не смог приехать из-за сложного финансового положения и болезни матери.
Напомним, в сентябре 2023 года Белов посадил пассажирский самолет Сочи — Омск на пшеничное поле недалеко от Новосибирска. Из-за этого никто не пострадал, на борту находилось больше 160 человек.
Экипаж далее при разбирательствах объяснял, что во время полета была обнаружена техническая неисправность лайнера, поэтому пилот выбрал вариант долететь в Новосибирск, где посадочная полоса шире, чем в Омске. Как известно, топлива не хватило, борт пришлось сажать в поле. Эксперты же по итогам анализа считают, что приземлить его без проблем можно было и в Омске. И решение лететь в Новосибирск было ошибочным.
Ранее пилот сам добился переноса дела в Омск, упирая, что большинство пассажиров того рейса как раз отсюда.
«…мы надеемся, что все-таки дело вернут прокурору на дополнительное расследование. Но в случае принятия решения судом первой инстанции решения о рассмотрении дела по существу, мы будем ходатайствовать о рассмотрении данного дела через средства ВКС. У Сергея настрой стремительный, чтобы дойти вплоть до Верховного суда, но надеемся, что уголовное преследование прекратится в ближайшее время и не дойдет вплоть до кассации, если мы говорим об обжаловании», — заявил адвокат.
Также он рассказал, что подзащитный категорически не признает вину и надеется на оправдание и дополнительное расследование дела.
В суде появилась и одна из пассажиров того самого рейса, она выразила поддержку Белову и тоже отметила, что считает его невиновным.
Далее уже известно — в связи с выявленными в уголовном деле Белова недостатками оно возвращено прокурору.