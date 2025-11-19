Ричмонд
Петербуржцам объяснили, как мошенники используют нейросети для обмана при продаже авто

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября, ФедералПресс. Петербургские правоохранители рассказали гражданам о мошенниках, которые стали применять искусственный интеллект в схемах по покупке автомобилей. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что злоумышленники заманивают экономией и давят ограниченным временем.

Источник: РИА "Новости"

«Злоумышленники подкрепляют объявления фальшивыми документами и реалистичными изображениями авто, сгенерированными нейросетями, а переписки в мессенджерах превращаются в главный канал обмана», — говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что первое и главное правило — никогда не поддаваться на давление и не переводить предоплату до личного осмотра и официального оформления сделки. Важно проверять VIN-номер через официальные сервисы и сверять его с фотографиями.

При малейших сомнениях в добросовестности продавца следует прекратить общение, сообщить о подозрительном объявлении администрации площадки и обратиться с заявлением в банк и правоохранительные органы, предоставив сохраненную переписку.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жителей Петербурга предупредили о новой схеме мошенничества при смене мобильного номера.