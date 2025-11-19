Ричмонд
Самолеты начали садиться в туман в Омске

Как обратил внимание «СуперОмск», омский аэропорт в среду, 19 ноября 2025 года, снова стал принимать рейсы. Так, в городском аэропорту в 12:37 совершил посадку борт из Санкт-Петербурга.

Источник: Аргументы и факты

Этим утром Омск столкнулся с массовыми задержками прилетающих и вылетающих рейсов. Причиной тому стал густой туман, который и на момент публикации не рассеялся окончательно.

В итоге два самолета из Москвы и один из Казани отправились в Тюмень, борт из Шарм-эль-Шейха улетел в Новосибирск. Как уже сообщал «СуперОмск», самолетом из Казани летела женская волейбольная команда «Омичка», которая из-за тумана очутилась в Рощино.

При этом самолет из Москвы перед отправкой в Тюмень сделал несколько кругов над Омской областью, также перед посадкой над регионом кружил рейс из Питера.

Кроме того, задерживается прибытие в Омск рейсов из Астаны и Новосибирска. Предположительное время прилета этих самолетов не уточняется.

Вылет самолетов из Омска в другие города отложен на несколько часов. Самолет в Санкт-Петербург готовится к вылету в 13:55. После этого самолеты начнут вылетать из Омска не ранее 15:20. Первым заявлен борт в Казань.

Позднее всего, в 18:45, заявлен рейс в Шереметьево, который должен был вылететь еще в 7:05 утра.