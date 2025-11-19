Самолеты начали садиться в туман в Омске

В итоге два самолета из Москвы и один из Казани отправились в Тюмень, борт из Шарм-эль-Шейха улетел в Новосибирск. Как уже сообщал «СуперОмск», самолетом из Казани летела женская волейбольная команда «Омичка», которая из-за тумана очутилась в Рощино.