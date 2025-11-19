Пьяный отвлекся на телефон и погубил мальчика: в Башкирии вынесли приговор виновнику ДТП

В Абзелиловском районе Башкирии вынесли приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно версии следствия, ночью в минувшем июне третьем километре автодороги Новобалапаново — Еникеево пьяный водитель ВАЗ-2114 отвлекся на мобильный телефон, выехал на «встречку» и столкнулся с мопедом Alpha, за рулем которого был 17-летний подросток.
В результате происшествия несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте. Абзелиловский районный суд назначил 33-летнему мужчине пять лет и три месяца колонии-поселения, на 2,5 года лишил водительских права, а также взыскал в пользу матери погибшего подростка 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.
