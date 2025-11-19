Ричмонд
Мэр Кудрявцев назвал сроки переноса пескобаз из центра Новосибирска

Пескобазы в центре Новосибирска планируют перенести на новые территории. Об этом мэр города Максим Кудрявцев сообщил в интервью изданию «АиФ-Новосибирск».

Источник: Сиб.фм

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил о намерении перенести крупные пескобазы, расположенные ниже Михайловской набережной на берегу Оби. По его словам, наличие больших отвалов песка в центре города мешает развитию прибрежных территорий.

«Сейчас решаем, куда их перенести. Наличие огромных отвалов песка в центре города — неправильно», — отметил глава города.

Кудрявцев добавил, что перенос пескобаз является одной из приоритетных задач благоустройства набережных. Он также напомнил, что в этом году завершена первая очередь проекта «Чемской берег», ставшего победителем федеральной программы «Комфортная городская среда». К середине 2026 года планируется сдача благоустроенной набережной на левом берегу по улице Саввы Кожевникова.