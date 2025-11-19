Мэр Кудрявцев назвал сроки переноса пескобаз из центра Новосибирска

Кудрявцев добавил, что перенос пескобаз является одной из приоритетных задач благоустройства набережных. Он также напомнил, что в этом году завершена первая очередь проекта «Чемской берег», ставшего победителем федеральной программы «Комфортная городская среда». К середине 2026 года планируется сдача благоустроенной набережной на левом берегу по улице Саввы Кожевникова.