В Алматы заметили, как рабочие спиливают корни здоровых деревьев

В соцсетях член общественного совета Алматы Светлана Ибраева поделилась видео, на котором видно, как на пересечении Толе би и Наурызбай батыра рабочий подрядной компании спиливает корни дерева.

По словам общественницы, на Наурызбай батыра сейчас идут работы по благоустройству. Ибраева предполагает, что подрядчики таким образом «не стали усложнять себе задачу» и просто спилили корни, которые мешали ремонту.

Ее особенно возмутило, что это происходит почти под окнами акимата Алмалинского района.

«Горожане задыхаются смогом, дышать серым воздухом невыносимо, а прямо под боком у акимата Алмалинского района подрядчики пилят корни деревьев», — написала автор видео.

Алматинка не стала проходить мимо. Она позвонила в «зеленую комиссию», вызвала экополицию и попросила подойти представителей районного акимата.

Позже ей сообщили, что подрядчика оштрафовали на 30 МРП (129 750 тенге). Кроме того, в комиссии заверили, что подрядная организация будет обязана провести компенсационную посадку деревьев.

Если Вы стали свидетелем повреждения деревьев в Алматы, важно сразу снять нарушение на фото или видео и сообщить об этом в ответственные службы. Горожане могут обратиться в Управление экологии и окружающей среды по номеру +7 (727) 338−31−88 или отправить жалобу через портал Ecokarta в разделе «Оставить жалобу». Также о ситуации можно уведомить районный акимат, который отвечает за благоустройство и состояние зеленых насаждений на своей территории.

Ранее Kursiv LifeStyle писал, что алматинцы в социальных сетях были возмущены тем, что на проспекте Сейфуллина рабочие забетонировали зеленые насаждения и деревья.