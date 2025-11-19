В Алматы заметили, как рабочие спиливают корни здоровых деревьев

Если Вы стали свидетелем повреждения деревьев в Алматы, важно сразу снять нарушение на фото или видео и сообщить об этом в ответственные службы. Горожане могут обратиться в Управление экологии и окружающей среды по номеру +7 (727) 338−31−88 или отправить жалобу через портал Ecokarta в разделе «Оставить жалобу». Также о ситуации можно уведомить районный акимат, который отвечает за благоустройство и состояние зеленых насаждений на своей территории.