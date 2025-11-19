В Алматы заметили, как рабочие спиливают корни здоровых деревьев

По словам общественницы, на Наурызбай батыра сейчас идут работы по благоустройству. Ибраева предполагает, что подрядчики таким образом «не стали усложнять себе задачу» и просто спилили корни, которые мешали ремонту.
Ее особенно возмутило, что это происходит почти под окнами акимата Алмалинского района.
«Горожане задыхаются смогом, дышать серым воздухом невыносимо, а прямо под боком у акимата Алмалинского района подрядчики пилят корни деревьев», — написала автор видео.
Алматинка не стала проходить мимо. Она позвонила в «зеленую комиссию», вызвала экополицию и попросила подойти представителей районного акимата.
Позже ей сообщили, что подрядчика оштрафовали на 30 МРП (129 750 тенге). Кроме того, в комиссии заверили, что подрядная организация будет обязана провести компенсационную посадку деревьев.
Если Вы стали свидетелем повреждения деревьев в Алматы, важно сразу снять нарушение на фото или видео и сообщить об этом в ответственные службы. Горожане могут обратиться в Управление экологии и окружающей среды по номеру
Ранее Kursiv LifeStyle писал, что алматинцы в социальных сетях были возмущены тем, что на проспекте Сейфуллина рабочие забетонировали зеленые насаждения и деревья.