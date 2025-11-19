Более 33 тысяч новосибирцев приняли участие в фестивалях ГТО

Спортивный праздник объединил более 33 тысяч участников — школьников, студентов, госслужащих и пенсионеров.
Особенным событием сезона стал первый в регионе фестиваль для государственных и муниципальных служащих. Более 800 работников органов власти в возрасте от 20 до 64 лет вышли на старт, многие — вместе со своими детьми.
18 ноября в Правительстве области заместитель министра спорта Марина Курносова и олимпийская чемпионка Ирина Минх торжественно вручили лучшим из них знаки отличия.
Наибольший охват показали летние фестивали среди школьников и муниципалитетов, а также соревнования среди студентов колледжей, собравшие более тысячи молодых спортсменов.
Сегодня в области работают 40 центров тестирования ГТО. За 10 месяцев года было проведено свыше 380 мероприятий, что подтверждает растущую популярность здорового образа жизни.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге ЗОЖ.