На Пензенском дизельном заводе модернизировали производство

Обрабатывающий центр с числовым программным управлением (ЧПУ) начал работать на предприятии «Пензадизельмаш» (ПДМ) в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства Пензенской области.
Новый центр представляет собой высокоточное оборудование для обработки моноколес турбокомпрессоров. Интегрированная система ЧПУ обеспечивает высокую точность и стабильность обработки, снижает риск брака и повышает общую производительность.
Она будет обрабатывать более 10 различных видов колес компрессоров, что существенно расширяет производственные возможности предприятия, а также позволяет сократить сроки производства, при этом повысив качество выпускаемой продукции.
Модернизация проводится по проекту развития дизельного производства, реализуемого при поддержке фонда развития промышленности, который предоставил «Пензадизельмашу» льготный заем. Основные цели проекта — создание мощностей для выпуска до 1500 турбокомпрессоров в год, модернизация инфраструктуры, освоение серийного выпуска новой продукции и выход на новые рынки.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.