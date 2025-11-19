Ричмонд
Новосибирский зоопарк подготовил животных к зиме

Вольеры утеплили, рацион усилили, звери готовы к холодам.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирском зоопарке завершили подготовку к зимнему сезону. Сотрудники утеплили уличные вольеры: в домики добавили сено и солому, для птиц сделали защитные шалаши из веток, а из большинства бассейнов спустили воду. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Животные начали готовиться к холодам ещё осенью — накапливали ресурсы и утепляли укрытия. В зоопарке эти процессы проходят под контролем специалистов: питомцам усилили рацион и обеспечили всё необходимое для зимовки.

В спячку уйдут бурые медведи, еноты, барсуки и сурки. К этому времени они заметно набрали вес — жировые запасы помогут пережить морозы. Сейчас их активность снижается, а дату начала спячки определит погода: когда ударят морозы и выпадет снег, звери лягут отдыхать до весны.