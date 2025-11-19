Новосибирский зоопарк подготовил животных к зиме

В спячку уйдут бурые медведи, еноты, барсуки и сурки. К этому времени они заметно набрали вес — жировые запасы помогут пережить морозы. Сейчас их активность снижается, а дату начала спячки определит погода: когда ударят морозы и выпадет снег, звери лягут отдыхать до весны.