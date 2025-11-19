19 тонн рыбы отправили из Ростовской области в Азербайджан

С 10 по 14 ноября 2025 года в Таганроге на экспорт в Азербайджан оформили 19,5 тонны мороженой рыбы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Продукцию обследование на соответствие требованиям страны-импортера. Пробы товара признали безопасными в ветеринарно-санитарном отношении, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Качество и безопасность товара подтвердили в лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз было выдано в системе «Аргус». Напомним, ранее из Ростовской области в Абхазию экспортировали 75,6 тысячи куриных яиц.
