19 тонн рыбы отправили из Ростовской области в Азербайджан

Крупную партию мороженой рыбы экспортировали из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 10 по 14 ноября 2025 года в Таганроге на экспорт в Азербайджан оформили 19,5 тонны мороженой рыбы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Продукцию обследование на соответствие требованиям страны-импортера. Пробы товара признали безопасными в ветеринарно-санитарном отношении, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Качество и безопасность товара подтвердили в лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз было выдано в системе «Аргус». Напомним, ранее из Ростовской области в Абхазию экспортировали 75,6 тысячи куриных яиц.

