Подопечные фонда «Потерь нет» из Башкирии отправятся на Байконур на запуск ракеты с их рисунками

Четверо подопечных подростков фонда «Потерь нет» отправятся на Байконур, чтобы увидеть запуск ракеты «Союз». Об этом сообщается на официальном сайте благотворительного фонда.
Ребята — Галя, Алиса, Саша и Богдан, уже завершившие основное лечение, станут свидетелями космического события. Это путешествие станет для них настоящим праздником и наградой за смелость. Их рисунки, а также работы врачей и родителей, уже нанесены на корпус ракеты-носителя, которая буквально унесет их мечты в космос.
Поездка организована в рамках программы «Ракета мечты» благотворительного фонда Unity и Роскосмоса. На космодроме детей ждет насыщенная программа: экскурсия, встреча с экипажем МКС и, конечно, запуск «Союза» 27 ноября.
