Подопечные фонда «Потерь нет» из Башкирии отправятся на Байконур на запуск ракеты с их рисунками

Ребята — Галя, Алиса, Саша и Богдан, уже завершившие основное лечение, станут свидетелями космического события. Это путешествие станет для них настоящим праздником и наградой за смелость. Их рисунки, а также работы врачей и родителей, уже нанесены на корпус ракеты-носителя, которая буквально унесет их мечты в космос.