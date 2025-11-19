Ученые России и Китая предложили технологию для охлаждения солнечных панелей

Композитный адсорбент получают с помощью обработки пористой углеродной ткани солью, например, нитратом лития, а также сушки при температуре 160 градусов Цельсия. Особенность разработанного в ИК СО РАН материала — в узком температурном диапазоне 25−50 градусов Цельсия, в котором он поглощает воду и затем выделяет ее. Это обеспечивает наиболее эффективное охлаждение фотоэлектрических панелей, извлечение воды днем и регенерацию адсорбента ночью. В дальнейшем ученые планируют разработку адсорбентов, которые обеспечат эффективную работу устройства в регионах с различными климатическими условиями — от жарких и засушливых до прохладных и влажных.