Кировские школьники представили на конкурсе VR-симулятор сборки дронов

Аналогов подобных разработок на российском или мировом рынке нет.

Школьники из Кирова вышли в финал Всероссийского конкурса «Я — конструктор будущего» с проектом VR-симулятора сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.

Созданный школьниками VR-тренажер позволяет пользователю, используя подробные инструкции, самостоятельно собрать беспилотник разных модификаций и проверить его работу через виртуальные полеты. При этом аналогов подобных симуляторов на российском или мировом рынке не существует. Разработчики рассчитывают, что симулятор будут применять для обучения техническим специальностям в школах и вузах.

«Пользователь в виртуальной реальности выбирает детали для своего будущего беспилотника, затем при помощи виртуальных рук собирает его — вставляет детали в нужные отверстия, крепит их на каркасе при помощи специальных “рабочих” инструментов, а после сборки может протестировать БЛА в полете с дроном-соперником, который работает на искусственном интеллекте, имитируя реальную гонку», — отметил один из авторов проекта Никита Мерзляков.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

