Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Память защитников Отечества почтил губернатор Андрей Бочаров

Глава региона посетил Пятиморск и город воинской славы Калач-на-Дону — здесь начался путь к Сталинградской Победе.

Источник: Администрация Волгоградской области

Памятные мероприятия проходят 19 ноября в Волгоградской области. В этот день 83 года назад началось контрнаступление под Сталинградом.

Глава региона Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества в Пятиморске и городе воинской славы Калач-на-Дону — здесь начался путь к Сталинградской Победе.

Сначала состоялась церемония у монумента «Соединение фронтов» в Пятиморске — участники возложили цветы, поклонились памяти героев. Затем митинг прошел у стелы «Город воинской славы» в Калаче-на-Дону. Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания, в завершение под звуки военного оркестра торжественно прошла рота Почетного караула.

Памятные акции и митинги, концерты и встречи проходят в этот день во всех муниципалитетах.