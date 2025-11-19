Память защитников Отечества почтил губернатор Андрей Бочаров

Сначала состоялась церемония у монумента «Соединение фронтов» в Пятиморске — участники возложили цветы, поклонились памяти героев. Затем митинг прошел у стелы «Город воинской славы» в Калаче-на-Дону. Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания, в завершение под звуки военного оркестра торжественно прошла рота Почетного караула.