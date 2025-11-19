Память защитников Отечества почтил губернатор Андрей Бочаров

Памятные мероприятия проходят 19 ноября в Волгоградской области. В этот день 83 года назад началось контрнаступление под Сталинградом.
Глава региона Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества в Пятиморске и городе воинской славы Калач-на-Дону — здесь начался путь к Сталинградской Победе.
Сначала состоялась церемония у монумента «Соединение фронтов» в Пятиморске — участники возложили цветы, поклонились памяти героев. Затем митинг прошел у стелы «Город воинской славы» в Калаче-на-Дону. Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания, в завершение под звуки военного оркестра торжественно прошла рота Почетного караула.
Памятные акции и митинги, концерты и встречи проходят в этот день во всех муниципалитетах.