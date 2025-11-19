В Хакасии пройдет профориентационный слет

Региональный профориентационный слет «Выставка профессий» состоится 20 ноября в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л. Р. Кызласова в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в отделении Движения первых Республики Хакасии.
Программа будет включать профориентационные мероприятия, охватывающие разные сферы деятельности. В блоке «Пульс профессии» участникам расскажут о медицине, в «Строим-создаем будущее» обсудят сферу строительства, а тема «Правопорядок: профессии служителей закона» будет посвящена правоохранительным органам. Клуб молодых предпринимателей «Действуй» предоставит возможность узнать о бизнесе, а блок «Лидеры перемен: карьера в госструктурах» познакомит с работой в органах власти.
В слете примут участие 125 человек — активисты Движения первых и учащиеся образовательных организаций республики в возрасте от 16 до 25 лет. Они узнают о специфике современных профессий, ключевых навыках, необходимых в работе, и смогут испытать свои способности. Специалисты различных организаций и ведомств Хакасии представят оборудование, технологии и примеры рабочих процессов, погрузив ребят в практическую сторону профессий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.