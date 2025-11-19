В Хакасии пройдет профориентационный слет

В слете примут участие 125 человек — активисты Движения первых и учащиеся образовательных организаций республики в возрасте от 16 до 25 лет. Они узнают о специфике современных профессий, ключевых навыках, необходимых в работе, и смогут испытать свои способности. Специалисты различных организаций и ведомств Хакасии представят оборудование, технологии и примеры рабочих процессов, погрузив ребят в практическую сторону профессий.