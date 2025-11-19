Ричмонд
Зараженные баклажаны привезли в Краснодар из Ирана

В партии баклажанов, ввезенных в Краснодар из Ирана, нашли цветочного трипса.

Источник: Комсомольская правда

Зараженные баклажаны привезли в Краснодар из Ирана. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

На склад временного хранения в Краснодаре доставили партию баклажанов объемом 13,4 тонны. При проверке овощей специалисты обнаружили живые имаго карантинного для РФ объекта — западного цветочного трипса.

«Наличие карантинного вредного организма в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой. С целью недопущения проникновения и распространения карантинных вредных организмов на территории России партия зараженной подкарантинной продукции обеззаражена», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Ранее в Краснодар доставили из Ирана партию зараженного перца.