Зараженные баклажаны привезли в Краснодар из Ирана. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
На склад временного хранения в Краснодаре доставили партию баклажанов объемом 13,4 тонны. При проверке овощей специалисты обнаружили живые имаго карантинного для РФ объекта — западного цветочного трипса.
«Наличие карантинного вредного организма в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой. С целью недопущения проникновения и распространения карантинных вредных организмов на территории России партия зараженной подкарантинной продукции обеззаражена», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Ранее в Краснодар доставили из Ирана партию зараженного перца.