Полчища средиземноморской плодовой мухи уничтожают лимоны в Сочи

По данным Субтропического научного центра РАН, в этом сезоне поражено до 100% плодов лимонов в некоторых районах. Вредитель размножается стремительно, давая до шести поколений за сезон, что осложняет борьбу с ним.



Специалисты рекомендуют обязательно собирать и утилизировать зараженные плоды, использовать феромонные и пищевые ловушки, а также проводить четыре чередующихся обработки инсектицидами в течение сезона для эффективного контроля.



Эта вспышка — самая масштабная за последние годы на Кубани, и она требует от садоводов и аграриев незамедлительных мер по защите урожая.