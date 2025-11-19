По данным Субтропического научного центра РАН, в этом сезоне поражено до 100% плодов лимонов в некоторых районах. Вредитель размножается стремительно, давая до шести поколений за сезон, что осложняет борьбу с ним.
Специалисты рекомендуют обязательно собирать и утилизировать зараженные плоды, использовать феромонные и пищевые ловушки, а также проводить четыре чередующихся обработки инсектицидами в течение сезона для эффективного контроля.
Эта вспышка — самая масштабная за последние годы на Кубани, и она требует от садоводов и аграриев незамедлительных мер по защите урожая.
Полчища средиземноморской плодовой мухи уничтожают лимоны в Сочи
В Сочи зафиксировано масштабное нашествие средиземноморской плодовой мухи — карантинного вредителя, который угрожает урожаю цитрусовых и более 200 видов плодово-овощных культур.
