Стало известно, как распределили новые автобусы для Нижегородской области

Новые автобусы рассчитаны на перевозку более 70 пассажиров. Машины оснащены оборудованием для маломобильных граждан. До конца года планируется поставить 82 автобуса на маршруты, которые обслуживает «Нижегородпассажиравтотранс». Закупка техники осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и по программе льготного лизинга.