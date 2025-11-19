Стало известно, как распределили новые автобусы для Нижегородской области

В автопарк региона поступили 59 новых автобусов, которые распределили между Арзамасом, Богородском и Нижним Новгородом. Об этом губернатор региона Глеб Никитин в своём Telegram-канале. Первая партия техники уже прибыла в областной центр.
Новые автобусы рассчитаны на перевозку более 70 пассажиров. Машины оснащены оборудованием для маломобильных граждан. До конца года планируется поставить 82 автобуса на маршруты, которые обслуживает «Нижегородпассажиравтотранс». Закупка техники осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и по программе льготного лизинга.