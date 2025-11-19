Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как распределили новые автобусы для Нижегородской области

В область передали 59 новых автобусов, первая партия поступила в Нижний Новгород.

Источник: Глеб Никитин в Telegram

В автопарк региона поступили 59 новых автобусов, которые распределили между Арзамасом, Богородском и Нижним Новгородом. Об этом губернатор региона Глеб Никитин в своём Telegram-канале. Первая партия техники уже прибыла в областной центр.

Новые автобусы рассчитаны на перевозку более 70 пассажиров. Машины оснащены оборудованием для маломобильных граждан. До конца года планируется поставить 82 автобуса на маршруты, которые обслуживает «Нижегородпассажиравтотранс». Закупка техники осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и по программе льготного лизинга.