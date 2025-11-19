В Башкирии работодатели получат новое основание для увольнения иностранцев

Статья 327.6 Трудового кодекса РФ закрепляет перечень дополнительных оснований для увольнения иностранного работника или лица без гражданства, в числе которых — приведение численности данной категории сотрудников в соответствие с ограничениями на осуществление ими трудовой деятельности, установленными федеральными законами, указами президента РФ и постановлениями правительства РФ. Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, статься не учитывала региональные "лимиты. Нововведение восполнит этот пробел.