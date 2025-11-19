Ричмонд
В Башкирии работодатели получат новое основание для увольнения иностранцев

В Башкирии работодатели смогут увольнять иностранных работников, если их число превысит «лимиты».

Источник: Башинформ

В региональной Гострудинспекции разъяснили изменения в Трудовом кодексе, которые вносятся федеральным законом, принятым 17 ноября 2025 года. Правки вступят в силу с1 марта 2026 года.

Статья 327.6 Трудового кодекса РФ закрепляет перечень дополнительных оснований для увольнения иностранного работника или лица без гражданства, в числе которых — приведение численности данной категории сотрудников в соответствие с ограничениями на осуществление ими трудовой деятельности, установленными федеральными законами, указами президента РФ и постановлениями правительства РФ. Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, статься не учитывала региональные "лимиты. Нововведение восполнит этот пробел.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что с 2026 года в Башкирии вырастет сумма ежемесячного взноса за трудовой патент для иностранцев.