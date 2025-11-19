Когда возобновит работу аэропорт Платов в Ростове-на-Дону?

Власти Ростовской области заговорили о возможном открытии аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Соответствующее заявление сделал глава региона Юрий Слюсарь во время визита в Минск.
В ходе обсуждения двустороннего взаимодействия губернатор отметил, что донская аэрогавань может возобновить работу до конца 2025 года.
Куда путь держите?
При этом известно, что в расписании будут вылеты из южной столицы в Минск (Беларусь). Осуществлять рейсы намерена донская авиакомпания «Азимут».
Она же уже запросила у Росавиации допуски к рейсам в такие города, как Актобе и Атырау (Казахстан), Джидда и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), а также Андижан (Узбекистан). Авиаперевозчик также намерен получить разрешения на выполнение рейсов по маршрутам «Сочи — Дубай — Ростов-на-Дону» и «Сочи — Самарканд — Ростов-на-Дону».
Также авиаперевозчик претендует на допуски для выполнения чартерных рейсов по направлениям Минводы — Дубай — Ростов-на-Дону, Минводы — Самарканд — Ростов-на-Дону.
Также из Ростова будут совершаться вылеты в Ярославль. Сейчас этот вопрос, по словам министра дорожного развития и транспорта Ярославской области Романа Душко, находится в стадии обсуждения.
Заработает не сразу.
Слухи о том, что аэропорт Платов откроется, появились ещё в октябре. Информация просочилась в СМИ, однако официальный представитель Росавиации сразу же её опровергнул. Но примерно тогда же стало известно об открытии около двадцати вакансий для обслуживания аэропорта. Ищут инженеров, слесарей, водителей и грузчиков.
На недавней пресс-конференции глава донского минтранса Алёна Беликова отметила, что открытие аэропорта Краснодара (11 сентября 2025 года) логично ставит вопрос и о возобновлении работы аэропорта Платов. Это, по мнению чиновника, облегчило бы пассажирские перевозки с учётом того, что регион считается транзитным.
После того как на федеральном уровне будет принято решение об открытии Платова, аэропорту понадобится ещё несколько недель для возобновления полётов.
Напомним, многие аэропорты вблизи зоны СВО, включая Платов, были закрыты с февраля 2022 года. Исключение составили Элиста (там воздушная гавань была открыта в мае 2024) и Геленджик (открыт в июле 2025).